Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове будут переменчивыми, в основном будет облачно с прояснениями, без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем-7-10° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление выше нормы, 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.