Сколько онкобольных детей в Азербайджане?

"В 2021 году в Детской онкологической клинике Национального центра онкологии Минздрава диагностировано 170 детей с онкологическими заболеваниями, и все они прошли лечение по соответствующим протоколам".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий отделом Детской онкологической клиники Национального центра онкологии Минздрава Рейман Исмаилзаде:

"Следует отметить, что детская онкология имеет принципиальные отличия от взрослой. Онкологические заболевания у детей составляют около 1-1,5% всех злокачественных новообразований. Основную часть онкологии у детей составляют эмбриональные опухоли. Среди детей чаще встречаются лейкемия (28%), опухоли центральной нервной системы (18-20%) и лимфомы (12-14%). Другие злокачественные новообразования, такие как нефробластома, нейробластома и рабдомиосаркома, составляют 6-7%. Раковые заболевания, встречающиеся у взрослых (опухоли легких, желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы, мочевого пузыря, предстательной железы и др.), чрезвычайно редки у детей. Нездоровый образ жизни родителей, прием ими гормональных препаратов, неправильное питание могут отрицательно повлиять на формирование детей. Иногда у детей развиваются опухоли еще в утробе матери. Это можно отчетливо увидеть во время ультразвукового исследования. Хотя некоторые онкологические заболевания образуются в утробе матери, однако после рождения ребенка они могут спонтанно регрессировать. Если ребенку поставлен диагноз в утробе матери, меры принимаются лишь после рождения малыша, т.е. в утробе матери опухоли не удаляются. Сразу после рождения ребенка обследуют, применяют химиотерапию и хирургическое вмешательство. Однако лучевая терапия не применяется".

Рейман Исмаилзаде отметил, что лейкоз (лейкемия) - это злокачественное заболевание системы крови, для которого бластные клетки выступают в качестве субстрата опухоли: "Характеризуется поражением морфологически незрелыми клетками костного мозга. При этом в костном мозге происходит бластная трансформация, снижается количество тромбоцитов и эритроцитов, резко возрастает количество лейкоцитов. 80% из них составляют лимфобластный лейкоз и 15-20 процентов - миобластный лейкоз. Симптомы включают утомляемость, бледность, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, необъяснимая высокая температура, длящаяся более двух недель, рецидивирующие инфекции, слабость, потеря аппетита и потеря веса, боли в костях и суставах, лимфаденопатия, неврологическая симптоматика, гепатоспленомегалия и др. В этом случае поставить точный диагноз можно лишь после общего анализа крови и анализа пункции костного мозга. При этом следует знать, что лейкемия - излечимое заболевание. Лимфобластный лейкоз поддается лечению в 80-90% случаев. Опухоли головного мозга относятся к опухолям центральной нервной системы. Симптомы включают головную боль, головокружения, головокружения, необъяснимая тошнота или рвота, двоения в глазах и др. Симптомы появляются только при повышении внутричерепного давления".