Новшество в пожертвовани религиозным организациям в Азербайджане

Религиозные организации в Азербайджане смогут принимать пожертвования с помощью банковских карт и электронных платежных систем.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался во втором чтении 15 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, религиозные структуры смогут обращаться по вопросу добровольных пожертвований, а также получать эти пожертвования наличными или с помощью банковских карт, электронных платежных систем или по интернету.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.