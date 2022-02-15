Ограничиваются некоторые полномочия Управления мусульман Кавказа

В Азербайджане предложено лишить Управление мусульман Кавказа (УМК) полномочий по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святынь ислама.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник была обсуждена во втором чтении поправка в закон "О свободе вероисповедания".

Согласно поправке, полномочия по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святынь ислама, передаются органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения поправка была поставлена ​​на голосование и принята во втором чтении.