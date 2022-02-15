Как рассчитывается семидневный карантин?

Хотя результаты анализов на выявление коронавируса в Азербайджане становятся известны в течение суток, иногда могут возникать задержки на 3-4 дня. До получения результатов тестов инфицированный может посещать общественные места, что сказывается на росте числа заражений.

Как и с какого момента в таком случае считается срок карантина?

Как сообщили в TƏBİB, срок изоляции граждан исчисляется со дня сдачи теста на выявление коронавирусной инфекции.

"Время от момента заражения человека COVID-19 до момента его тестирования не считается периодом карантина", - подчеркнули в TƏBİB.

Инфекционист Мардан Алиев отметил, что, поскольку ограничений для граждан на период с момента проведения теста и до момента выхода результатов теста нет, они могут легко посещать общественные места и ​​заражать других здоровых людей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Есть объективные причины позднего оглашения результатов тестов. Количество ПЦР-аппаратов ограничено, а сейчас количество инфицированных и сдающих анализы граждан велико, поэтому результаты выходят в порядке очередности. В этом случае возникают задержки. Задержка на 4-5 дней может увеличить количество инфицированных. Если гражданин чувствует себя плохо, он должен воздерживаться от посещения общественных мест, носить маску и соблюдать правила гигиены", - добавил он.