https://news.day.az/society/1436068.html В Азербайджане спишут выписанные до 1 февраля штрафы?
В Азербайджане спишут выписанные до 1 февраля штрафы?
В Азербайджане предлагается списать все штрафы, выписанные до 1 февраля текущего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Таир Керимли.
Он отметил, что государство имеет достаточно средств и не нуждается в этих штрафах.
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