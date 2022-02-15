В Азербайджане спишут выписанные до 1 февраля штрафы?

В Азербайджане предлагается списать все штрафы, выписанные до 1 февраля текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Таир Керимли.

Он отметил, что государство имеет достаточно средств и не нуждается в этих штрафах.