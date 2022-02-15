В Сумгаите водитель грузовика умер за рулем
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Водитель грузовика, перевозящего продукты, скончался за рулем своего транспортного средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел перед одним из магазинов в центре города.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали факт смерти.

Причины кончины водителя неизвестны.