https://news.day.az/society/1436084.html В Сумгаите водитель грузовика умер за рулем
В Сумгаите водитель грузовика умер за рулем
Водитель грузовика, перевозящего продукты, скончался за рулем своего транспортного средства.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел перед одним из магазинов в центре города.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали факт смерти.
Причины кончины водителя неизвестны.
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