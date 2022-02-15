https://news.day.az/society/1436101.html В Азербайджане скончался преподаватель университета - ФОТО
В Азербайджане скончался преподаватель университета - ФОТО
Скончался преподаватель Азербайджанского технологического университета.
Как передает Day.Az, об этом университет сообщил в своем аккаунте в социальной сети.
Сообщается, что в возрасте 67 лет после продолжительной болезни скончался старший преподаватель кафедры менеджмента Мобил Алекпер оглы Масимов.
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