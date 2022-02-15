В Азербайджане скончался преподаватель университета

Скончался преподаватель Азербайджанского технологического университета.

Как передает Day.Az, об этом университет сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

Сообщается, что в возрасте 67 лет после продолжительной болезни скончался старший преподаватель кафедры менеджмента Мобил Алекпер оглы Масимов.