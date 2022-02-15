https://news.day.az/society/1436116.html Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Обнародована статистика зараженных COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 4 687 случаев заражения коронавирусом, 6 506 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
28 пациентов с коронавирусом скончались.
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