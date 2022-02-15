Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 71 434 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3052, вторую дозу получили 2052 человека, "бустерную" дозу получили 66 330 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 549 963, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 270 596, вторую дозу получили 4 766 430 человек, "бустерную" дозу получили 2 512 937 человек.