Указ Президента Азербайджана знаменует собой начало нового этапа в развитии системы заботы о детях в стране

Подписание Президентом Ильхамом Алиевым указа о некоторых вопросах в связи с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав, знаменует собой начало нового этапа в развитии системы заботы о детях.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществление регулирования и государственного контроля в сфере института приемной семьи возложены этим указом, начиная с 1 ноября 2022 года, на минтруда и соцзащиты.

В том числе министерство будет осуществлять в электронном виде ведение единого учета семей (лиц), желающих стать приемными родителями, и детей, переданных в приемные семьи, принятие решений о размещении в детских учреждениях детей, лишенных родительской опеки, а также о выписке из этих учреждений. Министерство также примет меры по возвращению детей в семьи или передаче их в приемные семьи посредством внедрения механизмов социальной поддержки. Будут разработаны индивидуальные планы развития для детей, находящихся в детских учреждениях. В сообщении говорится, что институт приемной семьи является одним из широко распространенных в мире примеров системы заботы о детях, изучается передовой мировой опыт в этой сфере, в частности, особое значение придается опыту Турции.

Согласно указу, предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере, будут подготовлены Кабинетом министров в течение семи месяцев и представлены главе государства.

Также министерство труда и социальной защиты населения до 1 ноября 2022 года обеспечит совершенствование подсистемы централизованной электронной информационной системы "дети, лишенные родительской опеки, и усыновление".