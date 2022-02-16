https://news.day.az/society/1436171.html В Гейгеле убит молодой парень
В Гейгеле убит молодой парень
В Гейгеле совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Ровшана Насибова.
Мамедов Джавидан Сиявуш оглу 2002 года рождения был госпитализирован с ножевым ранением. Несмотря на все усилия врачей спасти пострадавшего не удалось. По предварительной информации, Дж.Мамедов был убит знакомым.
В совершении убийства подозревается Апиев Джалал. Он был задержан в ходе операции сотрудников полиции. В своем первоначальном показании Дж.Апиев признался, что зарезал знакомого во время возникшего между ними конфликта.
По данному факту в прокуратуре Гейгельского района проводится расследование.
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