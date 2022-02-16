Новые правила по приему на работу учителей

В последние годы число кандидатов, претендующих на участие в конкурсе, увеличилось. Если в прежние времена количество кандидатов на преподавание составляло 10 тысяч, то в 2021 году в электронном виде прошли регистрацию 62 тысячи человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на онлайн-брифинге на тему "Нововведения в правилах приема на работу и перемещения учителей" заявил начальник отдела человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, за 10 лет проведения конкурса в действующих Правилах произошли очень серьезные изменения. Учитываются как международный опыт, так и обращения, отзывы образовательных учреждений, и каждый год в соответствующем порядке вносятся усовершенствованные изменения: "Учитываются как международный опыт, так и обращения, комментарии, отзывы образовательных учреждений, и каждый год вносятся соответствующие улучшения. В этом году также были внесены усовершенствования и вступили в силу новые правила. Изменения касаются двух частей-как приема на работу учителей, так и смены места работы".

Он отметил, что было принято решение об увеличении времени экзамена до 120 минут: "На тестовый экзамен будет представлено 60 вопросов, но за ответ на них оценка будет разной, они смогут набрать 100 баллов. Будут 40 вопросов по специальности, за каждый правильный ответ будет начисляться 2 балла, 20 методических вопросов, при этом за правильный ответ будет начисляться 1 балл. За 4 неправильных ответа будет удален 1 правильный ответ", - добавил он.