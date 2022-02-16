Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром будет слабый туман и морось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем-7-9° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Но есть вероятность, что ночью и утром местами пройдет дождь, а в горных районах снег. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.