Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось с обращением к женщинам-водителям, передает Day.Az.

В обращении говорится, что в 2021 году число получивших водительское удостоверение женщин выросло на 67% по сравнению с 2020 годом.

Законодательство не предусматривает каких-либо норм, связанных с гендерным различием водителей транспортных средств, правами или обязанностями, а также ответственностью. Предоставление женщинам-водителям определенных льгот или предоставление им каких-либо преимуществ в процессе дорожного движения, как и в других областях, обусловлено нашими национальными ценностями.

К сожалению, проведенные анализы показывают, что среди женщин-водителей немало лиц, склонных к нарушениям правил. Статистические данные также подтверждают сказанное. Например, в течение 2021 года с помощью специальных технических средств в режиме реального времени было вынесено электронное решение в отношении 84 381 женщины-водителя за превышение скоростного режима, установленного на дороге.

Кроме того, меры административного взыскания были применены к автоледи за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, за нарушение правил дорожного движения, за продолжение движения при подаче запрещающего сигнала светофора или регулировщика, за движение в направлении, противоположном транспортному потоку и др.

Только за прошлый год было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, совершенных женщинами-водителями, в результате которых 17 человек погибли и 18 получили различные повреждения.