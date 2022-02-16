https://news.day.az/society/1436325.html В Баку трагически скончалась молодая женщина
В Баку трагически скончалась молодая женщина
Уроженка села Лек Уджарского района Айтадж Халилова (1997 г.р.) скончалась в результате отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ванной комнате дома в Баку, где проживала молодая женщина.
А.Халилова 10 дней назад вышла замуж. После свадьбы супружеская пара переехала в столицу. Женщину похоронили вчера в родном селе.
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