В Баку трагически скончалась молодая женщина

Уроженка села Лек Уджарского района Айтадж Халилова (1997 г.р.) скончалась в результате отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ванной комнате дома в Баку, где проживала молодая женщина.

А.Халилова 10 дней назад вышла замуж. После свадьбы супружеская пара переехала в столицу. Женщину похоронили вчера в родном селе.