https://news.day.az/society/1436329.html Вниманию водителей: будьте внимательны на этой дороге
Вниманию водителей: будьте внимательны на этой дороге
В Баку на пересечении проспекта Нефтчиляр с улицей Юсифа Сафарова будут проводиться ремонтные работы с 21:00 16 февраля до утра 17-го.
Об этом Day.Az сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
"Просьба водителей быть внимательными на этом участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения", - говорится в информации.
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