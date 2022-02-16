Вниманию водителей: будьте внимательны на этой дороге

В Баку на пересечении проспекта Нефтчиляр с улицей Юсифа Сафарова будут проводиться ремонтные работы с 21:00 16 февраля до утра 17-го.

Об этом Day.Az сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Просьба водителей быть внимательными на этом участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения", - говорится в информации.