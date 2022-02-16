Массовые проверки в аптеках Азербайджана

Плановые и внеплановые проверки были проведены в 30 аптеках - 22 по городу Баку и 8 по другим районам.

Об этом Day.Az сообщили в Аналитическом Экспертном центре.

Отмечается, что число конфискованных незарегистрированных и несертифицированных лекарственных средств составило 58 наименований, 90.4 коробки. Составлено 19 протоколов по статьям 215.4, 221.1, 451, 452.1, 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.