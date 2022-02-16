В отношении работников ряда муниципалитетов возбуждены уголовные дела

В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц нескольких муниципалитетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

В документе отмечается, что в отношении должностных лиц муниципалитетов Бинагадинского района Баку, Хол Гарабуджаг и Хол Гарагашлы Нефтчалинского района, Далимаммедли Геранбойского района, Абдулабад Гаджигабульского района, Даг Касемен Агстафинского района, Нода Лерикского района, Ашыглы Гейгельского района и Гараджаллы Уджарского района возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса.