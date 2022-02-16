В Азербайджане аннулированы решения о незаконном выделении земельных участков

Министерство юстиции Азербайджана направило в порядке административного контроля в муниципалитеты предложения или иски в суды в связи с аннулированием муниципальных актов о незаконном выделении земельных участков суммарной площадью 9 323 гектара.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

В докладе отмечается, что в результате были аннулированы незаконные решения о праве собственности на 290 гектаров земельных участков и на аренду 8 806 гектаров земли. В целом обеспечено возвращение в муниципальную собственность 9 096 гектаров земельных участков. В судах рассматриваются споры, связанные с земельными участками суммарной площадью 227 гектаров.