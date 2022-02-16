Найден пропавший 3 дня назад курсант Военной академии имени Гейдара Алиева Гусейнли Вюсал Эльшан оглы.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил отец курсанта Эльшан Гусейнов.

Э. Гусейнов сказал, что его сын Вюсал Гусейнли был найден военной полицией несколько минут назад и передан семье.