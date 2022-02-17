Сколько ДТП совершили женщины-водители в Азербайджане?

В Азербайджане в прошлом году женщины-водители стали виновниками 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибли и 18 получили травмы, сообщает Day.Az в среду со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Согласно информации, из этих ДТП со смертельным исходом одно произошло по вине женщины-водителя со стажем вождения более 10 лет, остальные - по вине женщин-водителей со стажем вождения до 9 лет.

В прошлом году в отношении 5 494 женщин-водителей были применены административные меры за вождение без пристегнутого ремня безопасности, 1 363 - за нарушение правил проезда перекрестка, 1 257 - за продолжение движения на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 192 - за пользование телефоном во время управления транспортным средством, 40 - за вождение в нетрезвом виде.