https://news.day.az/society/1436589.html Вниманию поступающих в магистратуру
Вниманию поступающих в магистратуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 февраля проведет экзамены в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, приемные экзамены пройдут в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.
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