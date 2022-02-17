Вниманию поступающих в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 февраля проведет экзамены в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, приемные экзамены пройдут в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.