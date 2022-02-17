Перекрытая водителями дорога в Баку открылась

В Баку обеспечено движение по проспекту Гейдара Алиева, который утром был перекрыт водителями грузовиков.

Об этом Trend сказал главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли, передает Day.Az.

По его словам, основная дорога открыта для движения.

"В настоящее время дорожная полиция принимает меры по регулированию движения на дороге", - добавил он.