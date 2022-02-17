Какой погоды ждать завтра в Баку?

Обнародован прогноз погоды на 18 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами вероятны дожди. Умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 9-12° тепла, в Баку ночью - 5-7° тепла, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Юго-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем - 9-14° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° тепла.