https://news.day.az/society/1436639.html Когда завершится регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş?
Когда завершится регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş?
Регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş ("Восхождение") в Азербайджане завершится 31 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на брифинге руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев.
По его словам, планируется, что в этом году для участия в конкурсе будет подано более 10 тысяч заявок.
"У нас также будут организованы презентации в регионах. Встречи с людьми, заинтересованными в участии в данном конкурсе, пройдут и в регионах. В зависимости от пандемии конкурс планируется завершить в августе", - сказал Гаджиев.
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