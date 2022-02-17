Пожар рядом с бакинской станцией метро

Возле станции метро "Улдуз" начался пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о возгорании на открытом воздухе возле станции метро "Улдуз" в Наримановском районе столицы.

Сразу после получения информации на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара. По предварительным данным, на местности около 50 кв. м горят бытовые отходы и остатки мазута.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.