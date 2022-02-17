https://news.day.az/society/1436658.html Пожар рядом с бакинской станцией метро
Пожар рядом с бакинской станцией метро
Возле станции метро "Улдуз" начался пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о возгорании на открытом воздухе возле станции метро "Улдуз" в Наримановском районе столицы.
Сразу после получения информации на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются меры по тушению пожара. По предварительным данным, на местности около 50 кв. м горят бытовые отходы и остатки мазута.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре