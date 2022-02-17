https://news.day.az/society/1436659.html На Губинском кладбище нашли оружие и боеприпасы - ФОТО
На Губинском кладбище нашли оружие и боеприпасы - ФОТО
В Губе на кладбище обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в дежурную часть Губинского районного отделения полиции поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на городском кладбище.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили один пистолет и 45 пуль различного калибра.
По факту в районном отделении полиции ведется расследование.
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