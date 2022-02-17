На Губинском кладбище нашли оружие и боеприпасы

В Губе на кладбище обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в дежурную часть Губинского районного отделения полиции поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на городском кладбище.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили один пистолет и 45 пуль различного калибра.

По факту в районном отделении полиции ведется расследование.