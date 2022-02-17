У членов семей пропавших без вести в первой Карабахской войне взяты около 800 ДНК
Для упрощения в будущем процесса идентификации человеческих останков взяты 793 биологических образца у членов семей 316 человек, пропавших без вести в результате конфликта в 1990-х годах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Международного комитета Красного Креста (МККК) об основных направлениях деятельности его бакинского и бардинского офисов в 2021 году.
В отчете говорится, что с участием МККК в качестве нейтрального посредника было проведено 346 операций по поиску и изъятию человеческих останков на территориях, где велись боевые действия.
По данным отчета, членам семей 347 пропавших без вести была оказана психосоциальная поддержка.
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