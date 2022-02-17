В Азербайджане ожидается похолодание

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 18 февраля юго-западный ветер сменится на северо-западный, порывы усилятся до 15-20 м/с.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в некоторых районах Азербайджана 18-19 февраля ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах до 20-25 м/с.