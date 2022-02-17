https://news.day.az/society/1436686.html В Азербайджане ожидается похолодание - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ожидается похолодание - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове днем 18 февраля юго-западный ветер сменится на северо-западный, порывы усилятся до 15-20 м/с.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что в некоторых районах Азербайджана 18-19 февраля ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах до 20-25 м/с.
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