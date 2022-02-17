В Баку задержаны наркоторговцы

Сотрудники Управления полиции Насиминского района Баку провели оперативные мероприятия по поимке подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службe Министерства внутренних дел АР, в результате были задержаны три человека - Эльвин Гусейнов и жители Абшеронского района Шахин Гурбанов и Лала Мамедова.

В общей сложности у них было обнаружено и изъято более 5 кг героина и метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что задержанные связывались с проживающими за границей наркоторговцами через социальные сети, а затем получали "товар", отправленный в страну различными незаконными способами. Также подозреваемые пытались организовать сбыт наркотиков и использовать молодых людей и подростков как наркокурьеров.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.