Жители прилегающих к Куре территорий могут столкнуться с нехваткой воды

Сотрудники отдела ландшафтоведения и планирования ландшафта Института географии имени академика Г.А.Алиева НАНА были командированы на 4 дня для изучения динамических изменений, происходящих в природно-антропогенных экосистемах в нижнем течении Куры и на прилегающих к ней территориях.

Как сообщили Trend в институте, исследователи пришли к выводу, что одной из главных причин уменьшения объема воды в Куре является влияние антропогенных факторов, передает Day.Az.

К ним относится неорошение ранее орошавшихся участков, создание искусственных водоемов для разведения рыб на земельных участках, использовавшихся под пашни, строительство большого числа водохранилищ на притоках Куры и прочие факторы.

Они считают, что уже сейчас нужно принимать серьезные меры в связи с недостатком воды, который может возникнуть в жаркое время нынешнего года. В противном случае жители прилегающих к Куре территорий вновь будут испытывать трудности из-за нехватки питьевой воды.