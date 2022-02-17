Агенство о продаже напитка с марихуаной

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) прокомментировали продажу в одном из магазинов Баку напитка, в составе которого входит марихуана, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили в АПБА, информация по этому вопросу поступила в агентство и была направлена по назначению:

"В связи с этим будет проведено расследование. Результаты расследования будут представлены общественности. Доводим до сведения граждан, что если сталкиваются в торговых сетях с продукцией, содержание, безопасность и качество которой у них вызывают сомнения, они могут позвонить в "колл-центр 1003" Агентства и сообщить об этом с указанием конкретной информации. После предоставления информации, немедленно будет проведено расследование, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.