https://news.day.az/society/1436736.html Когда состоятся выборы президента НАНА?
Когда состоятся выборы президента НАНА?
"Руководство Национальной Академии Наук Азербайджана приняло решение созвать в 12:00 19 февраля общее собрание, являющееся высшим органом управления Академии".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил вице-президент НАНА Расим Алигулиев.
Р.Алигулиев сказал, что на общем собрании будут обсуждаться заявление президента НАНА Рамиза Мехтиева об отставке с занимаемой должности и вопрос передачи полномочий президента НАНА первому вице-президенту НАНА Арифу Гашимову.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре