Когда состоятся выборы президента НАНА?

"Руководство Национальной Академии Наук Азербайджана приняло решение созвать в 12:00 19 февраля общее собрание, являющееся высшим органом управления Академии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил вице-президент НАНА Расим Алигулиев.

Р.Алигулиев сказал, что на общем собрании будут обсуждаться заявление президента НАНА Рамиза Мехтиева об отставке с занимаемой должности и вопрос передачи полномочий президента НАНА первому вице-президенту НАНА Арифу Гашимову.