В Азербайджане повышены зарплаты этих работников

В Азербайджане утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета, таможенных органов и организаций, финансируемых из госбюджета.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению, размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников таможенных органов и организаций, входящих в систему Государственного таможенного комитета Азербайджана, не финансируемых за счет госбюджета, утверждаются Государственным таможенным комитетом на уровне сумм ежемесячных должностных (тарифных) окладов, указанных в дополнении к настоящему решению.

В соответствии с решением, министерству финансов предписано осуществить финансирование дополнительных средств, требуемых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета, таможенных органов и организаций, финансируемых из государственного бюджета, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в госбюджете Азербайджана на 2022 год.

Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики рекомендовано принять соответствующее решение о размерах ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся госслужащими гражданских работников структур Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР, финансируемых из государственного бюджета.

Решение вступило в силу с 1 января 2022 года.