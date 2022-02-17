От имени "Азерпочт" рассылаются фейковые письма

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредила граждан о фейковых письмах, рассылаемых от имени ООО "Азерпочт", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В фейковых письмах, отправляемых киберпреступниками, говорится, что за доставку посылок гражданами не уплачена таможенная пошлина в размере 10,2 маната, и для осуществления платежа они должны перейти по указанной ссылке.

Линк перенаправляет гражданина на фейковый сайт, открытый на имя ООО "Азерпочт", и в открывшемся окне запрашиваются данные банковского счета. После введения этих данных средства, находящиеся на банковской карте, отправляются киберпреступникам.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам быть предельно внимательными, чтобы не стать жертвами подобных киберпреступлений, не переходить по ссылкам, указанным в письмах от незнакомых лиц, не предоставлять свои персональные данные и проверять достоверность запроса с помощью альтернативных способов связи.

Граждан, столкнувшихся с такими ситуациями, просят сообщить об этом на сайт Службы электронной безопасности www.cert.az сайт или написать по адресу электронной почты reports@cert.az", - говорится в предупреждении.