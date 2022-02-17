Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 51 641 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 244, вторую дозу получили 2 190, бустерную дозу - 43 231 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2 976 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 679 011, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 277 215, вторую дозу получили 4 770 489, бустерную дозу - 2 443 823 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 187 484 человека.