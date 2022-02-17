https://news.day.az/society/1436775.html Против водителей грузовиков, перекрывших дорогу в Баку, возбудили уголовное дело
Против водителей грузовиков, перекрывших дорогу в Баку, возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия сегодня утром проспекта Гейдара Алиева в Баку водителями грузовых автомобилей.
Об этом сообщил в ответ на запрос Trend главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку Араз Аскерли, передает Day.Az.
По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 233 (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка или активное участие в таких действиях) УК. Ведется следствие.
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