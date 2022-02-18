https://news.day.az/society/1436818.html Массовая драка в Баку - убиты 2 человека, 1 тяжело ранен
Массовая драка в Баку - убиты 2 человека, 1 тяжело ранен
В Наримановском районе Баку в ходе массовой драки убиты два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Тебриз.
Алирзаев Фарид Адиль оглу и Шахин Гурбанов убиты ударами ножа в сердце. Еще один человек (личность уточняются) госпитализирован в горбольницу № 5 с тяжелыми ножевыми ранами.
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