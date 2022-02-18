Массовая драка в Баку

В Наримановском районе Баку в ходе массовой драки убиты два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Тебриз.

Алирзаев Фарид Адиль оглу и Шахин Гурбанов убиты ударами ножа в сердце. Еще один человек (личность уточняются) госпитализирован в горбольницу № 5 с тяжелыми ножевыми ранами.