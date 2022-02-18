Трагедия двух семей: 8 человек погибли в один день

Вчера в Гусаре от отравления угарным газом погибли пять членов одной семьи - Русиф Шихов 1987 года рождения, его жена Амина 1993 года рождения и трое детей - Осман 2012 года рождения, Сумея 2013 года рождения и Имара 2017 года рождения.

Их похороны пройдут сегодня в Гусаре.

Сестра погибшей Амины Шиховой - Фидан Алекберова 1999 года рождения погибла в тот же день в результате ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

На участке магистрали Баку - Губа, проходящем через Сумгайыт, автомобиль Mercedes упал с моста. В результате ДТП также погибли ее муж Сеймур Алиев 1988 года рождения, который находился за рулем, и полугодовалый сын Хамза.

Ниже представлены кадры с места происшествия.