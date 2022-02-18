Еще 4 ветерана войны отправлены на лечение в Турцию

Еще 4 получивших тяжелые ранения в ходе войны ветерана отправлены в Турцию Фондом "YAŞAT".

Об этом Day.Az сообщили в Фонде.

В Турции продолжится процесс обследования, лечения и реабилитации Омарова Рустама Чианша оглу, Юсифова Эльнура Ханлар оглу, Алиева Хазара Аршад оглу и Гаджиева Арифа Ширван оглу.

Напомним, что на сегодняшний день Фонд направил в Турцию на лечение 165 участников Отечественной войны.