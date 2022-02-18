https://news.day.az/society/1436878.html Еще 4 ветерана войны отправлены на лечение в Турцию - ФОТО
Еще 4 ветерана войны отправлены на лечение в Турцию - ФОТО
Еще 4 получивших тяжелые ранения в ходе войны ветерана отправлены в Турцию Фондом "YAŞAT".
Об этом Day.Az сообщили в Фонде.
В Турции продолжится процесс обследования, лечения и реабилитации Омарова Рустама Чианша оглу, Юсифова Эльнура Ханлар оглу, Алиева Хазара Аршад оглу и Гаджиева Арифа Ширван оглу.
Напомним, что на сегодняшний день Фонд направил в Турцию на лечение 165 участников Отечественной войны.
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