Иностранные путешественники ознакомились с проектом «Умное село» в Зангилане

18 февраля в преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида иностранные путешественники, находившиеся с визитом на освобожденных от оккупации территориях, посетили Зангиланский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе посещения города Зангилан гости ознакомились с концепцией "Умное село". До внимания путешественников было доведено, что строительство первого "Умного села" в Зангиланском районе завершается. Было отмечено, что это село станет первым населенным пунктом возвращения на освобожденные территории. При строительстве села применены многочисленные инновационные подходы. Потребность в энергии в селе будет удовлетворяться за счет системы "Зеленая энергия". Устойчивое энергоснабжение будет обеспечиваться посредством гидроэлектростанций типа установки "Архимед", построенные на реке Хакари. Село будет удовлетворять свои энергетические потребности за счет энергии, получаемой от установки "Архимед". Вакуум на крышах домов в "Умном селе" будет использоваться для обогрева квартир и воды за счет сбора энергии через солнечные коллекторы. Анодно-катодные системы, устанавливаемые в домах, позволят отапливать помещения с меньшим потреблением энергии. В "Умном селе" будут введены в эксплуатацию буйволиная ферма по системе "Умное сельское хозяйство", "Умная общественная ферма", созданы перерабатывающие предприятия, сформирована цепочка добавленной стоимости.

Затем гости, прибыв в Физулинский район, посетили проходящую через эту территорию часть Зангезурского коридора.

Путешественники были проинформированы о коридоре. Было сообщено, что Зангезурский коридор проходит от верховьев рек Тертер и Арпа до реки Араз, горный хребет протяженностью около 130 километров, высотой 3904 метра протягивается через весь Зангезурский махал.

Гости получили информацию о том, что Зангезурский коридор обладает значительным экономическим потенциалом и природными ресурсами, что создает условия для более стремительного развития межрегиональных экономических и туристических связей.