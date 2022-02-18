Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 19 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 9-12° тепла. В Баку ночью - 3-5° тепла, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 14-19° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 3-8° тепла.