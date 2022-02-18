В Баку обнаружена граната во дворе жилого дома

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса во дворе жилого дома в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с информацией на место происшествия была немедленно направлена оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС.

После временного ограничения прохода на территорию для граждан в ходе осмотра места происшествия саперы установили, что обнаруженным боеприпасом является ручная граната Ф-1.

Саперы вывезли гранату с территории и обезвредили ее.