https://news.day.az/society/1436958.html В Баку обнаружена граната во дворе жилого дома - ФОТО - ВИДЕО
В Баку обнаружена граната во дворе жилого дома - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпаса во дворе жилого дома в Низаминском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с информацией на место происшествия была немедленно направлена оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС.
После временного ограничения прохода на территорию для граждан в ходе осмотра места происшествия саперы установили, что обнаруженным боеприпасом является ручная граната Ф-1.
Саперы вывезли гранату с территории и обезвредили ее.
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