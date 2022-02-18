Заместитель посла США спел на азербайджанском языке

Новый электромобиль с дипломатическими номерами проехал по улицам Баку. Новое пополнение автопарка посольства США в Баку демонстрирует приверженность обязательствам по охране окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на сайт посольства США в Азербайджане.

Заместитель посла США в Азербайджане Майкл Дикерсон представил видео поездки на электромобиле с известным певцом Эльдаром Гасымовым, где они исполнили вместе азербайджанскую песню.