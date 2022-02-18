https://news.day.az/society/1437034.html Заместитель посла США спел на азербайджанском языке - ВИДЕО
Заместитель посла США спел на азербайджанском языке - ВИДЕО
Новый электромобиль с дипломатическими номерами проехал по улицам Баку. Новое пополнение автопарка посольства США в Баку демонстрирует приверженность обязательствам по охране окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на сайт посольства США в Азербайджане.
Заместитель посла США в Азербайджане Майкл Дикерсон представил видео поездки на электромобиле с известным певцом Эльдаром Гасымовым, где они исполнили вместе азербайджанскую песню.
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