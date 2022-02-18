https://news.day.az/society/1437042.html Что известно о состоянии пострадавших при взрыве мины в Тертере?
Что известно о состоянии пострадавших при взрыве мины в Тертере?
Один из двух человек, пострадавших в результате взрыва мины при ремонте дороги в Тертерском районе, после оказания первой медпомощи отпущен домой.
Об этом сообщили в пятницу в Тертерской районной центральной больнице в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
Было отмечено, что другой пострадавший в настоящее время находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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