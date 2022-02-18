В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 3817 случаев заражения коронавирусом, 7541 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

25 пациентов с коронавирусом скончались.