https://news.day.az/society/1437056.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3817 случаев заражения коронавирусом, 7541 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
25 пациентов с коронавирусом скончались.
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