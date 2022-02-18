Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 41 214 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 178, вторую дозу получили 1 530, бустерную дозу - 34 088 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2 418 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 720 225, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 280 393, вторую дозу получили 4 772 019, бустерную дозу - 2 477 911 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 189 902 человека.