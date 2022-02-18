В Баку прошла презентация книги Абдуллы Сафи "Mərmidən xatirələr"

В Бакинском книжном центре при поддержке Фонда молодежи Азербайджана прошла презентация книги Абдуллы Сафи "Mərmidən xatirələr", организованная молодежной организацией "Великое возвращение" (Böyük Qayıdış), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В презентации книги, повествующей о героях - ветеранах 44-дневной Отечественной войны, приняли участие члены правления организации, студенты, общественные деятели.

Автор рассказал собравшимся об истории создания книги, которая родилась под впечатлением рассказов героев. Исполнительный директор Böyük Qayıdış Наиль Шукюров отметил, что одним из основных направлений деятельности организации является информирование широкой общественности о героях Отечественной войны, шехидах, гази и ветеранах.

В ходе презентации гости познакомились с самими героями книги, услышали их рассказы о войне. В завершение мероприятия Абдулла Сафи подарил гостям свои книги с автографом.