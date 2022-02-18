В Кяльбаджаре построят астрономическую станцию

После создания инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана будет построена астрономическая станция.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сообщил исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмайлов, передает Day.Az.

По его словам, для уточнения будущего местоположения астрономической станции необходимо в течение года провести соответствующие исследования.

"Мы планируем построить астрономическую станцию в Кяльбаджаре. Она должна быть расположена на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. А такие высоты в Кяльбаджаре есть", - сказал Исмайлов.